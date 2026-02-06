Il Comitato Remigrazione alla Camera canta l'inno di Mameli e grida "Antifascisti mafiosi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Gli esponenti del comitato si sono radunati fuori dalla Sala Stampa della Camera e, mentre l'onorevole Riccardo Magi di +Europa gridava "Viva Matteotti", hanno intonato l'inno di Mameli e hanno definito gli antifascisti "mafiosi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev