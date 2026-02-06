Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
'Il Giorno della Memoria' su Camera con Vista su La7 di alexander jakhnagiev – Il video

06 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2026 Il Giorno della Memoria su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì in terza serata. Nella nuova puntata le celebrazioni del Giorno della Memoria e la bagarre a Montecitorio dove le opposizioni hanno occupato la Sala Stampa contro l'annunciata conferenza di estrema destra. Questo e tanto altro ancora su Camera con Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

