Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell anno giudiziario 2026 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 “Il Parlamento, è la casa la casa della Repubblica Italiana, della democrazia fondata sulla Costituzione antifascista, e i fascisti e i nazisti non sono benvenuti. E’ molto semplice , e noi in modo pacifico oggi abbiamo difeso la costituzione della Repubblica” lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social, dopo le proteste di oggi a Montecitorio. Social Fratoianni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev