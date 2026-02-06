Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell anno giudiziario 2026 – Il video

06 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 “Il Parlamento, è la casa la casa della Repubblica Italiana, della democrazia fondata sulla Costituzione antifascista, e i fascisti e i nazisti non sono benvenuti. E’ molto semplice , e noi in modo pacifico oggi abbiamo difeso la costituzione della Repubblica” lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social, dopo le proteste di oggi a Montecitorio. Social Fratoianni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

