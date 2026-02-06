Meloni visita in ospedale il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 Giorgia Meloni ha visitato in ospedale a Torino Alessandro Calista, l'agente del reparto mobile di Padova accerchiato e pestato durante il corteo di sabato pomeriggio, 31 gennaio, organizzato per protestare contro la chiusura del centro sociale a Torino. Meloni sì è fermata a parlare con l’agente per dieci minuti. Giorgia Meloni ha quindi lasciato il presidio sanitario torinese senza rilasciare dichiarazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev