Milano Cortina 2026, il Presidente Mattarella inaugura Casa Italia a Milano – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Inaugurata alla Triennale di Milano Casa Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito la struttura “porta d’ingresso per l’Italia”, celebrando con la mostra “Musa” il ruolo del Paese come punto di riferimento culturale e simbolo di dialogo e collaborazione internazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev