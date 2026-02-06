Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Milano Cortina 2026, il Presidente Mattarella inaugura Casa Italia a Milano – Il video

06 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Inaugurata alla Triennale di Milano Casa Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito la struttura “porta d’ingresso per l’Italia”, celebrando con la mostra “Musa” il ruolo del Paese come punto di riferimento culturale e simbolo di dialogo e collaborazione internazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

2.

I soldi al nuovo partito di Vannacci, tra russi, americani e massoni

3.

Il marchio “Futuro Nazionale” è scaduto nel 2020: così Vannacci può usarlo per il suo partito. Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega: «Lo seguiamo»

4.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

5.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci