Milano Cortina 2026, il Presidente Mattarella visita il villaggio olimpico – Il video

06 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 05 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico per l’apertura di Milano-Cortina 2026, accolto dai vertici del CONI, del CIO, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal governatore lombardo Attilio Fontana, firmando poi il murale della Tregua olimpica prima della cena ufficiale alla Fabbrica del Vapore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

