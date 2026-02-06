Milano Cortina 2026, sicurezza rafforzata con l’impiego dei tiratori scelti della Polizia di Stato – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 3 febbraio 2026 Nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 saranno impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. I reparti specialistici, attivi dal 1975 e dislocati presso le principali Questure e negli scali aeroportuali, contribuiranno alla protezione di persone e obiettivi sensibili. L’elevato profilo operativo degli operatori è garantito da un addestramento continuo e altamente qualificato, supportato da tecnologie avanzate. I tiratori scelti rappresentano un presidio di eccellenza della Polizia di Stato al servizio della sicurezza dell’evento olimpico. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev