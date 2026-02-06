Milano Cortina, Magni (Avs): "Olimpiadi dovevano essere a costo zero e invece costeranno 5 miliardi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Abbiamo presentato questo libro che in sostanza mette a fuoco tutte le discrepanze tra quello che si è affermato e quello che invece si è realizzato. Si è detto che le Olimpiadi saranno a costo zero, ma vorrei ricordare che costeranno oltre 5 miliardi. Il pubblico non doveva intervenire su nulla, invece si sono usati solo soldi pubblici. Questo dimostra che ancora una volta i nostri governanti dicono una cosa e poi ne fanno un’altra. Si sappia che queste Olimpiadi costano troppo e non hanno avuto attenzione sull’ambiente e sul clima, visto che hanno fatto molte opere senza tener conto del fatto che il nostro è un territorio fragile e che avrebbe bisogno di cura" così il senatore di Avs Tino Magni, a margine della presentazione del libro "Oro Colato" di Duccio Facchini e Luigi Casanova presentato in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev