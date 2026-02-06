Milano Cortina, il Presidente Mattarella agli azzurri: "Ci siamo, prima competizione con voi stessi" – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 05 febbraio 2026 "Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi, che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prender parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza; un successo autentico, importante. Presumo anche che non siate appagate e appagati da questo e che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi, naturalmente, la competizione con atlete e atleti da ogni parte del mondo sarà entusiasmante, sarà anche stimolante. Io credo che ognuna di voi, ognuno di voi, ricorda che la prima competizione è con se stessa e con se stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi. E poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti" così il Presidente Mattarella, incontrando gli azzurri al villaggio olimpico, in vista dell'apertura di Milano Cortina 2026. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev