Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video

06 Febbraio 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, il n.26, con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire. Il capo dello Stato è seduto come un comune cittadino, e tra i passeggeri anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci. A guidare il tram il pilota più iconico, il pluricampione del mondo delle moto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

