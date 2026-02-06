Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Mobilitazione Coldiretti a Roma in difesa olio italiano: "C'è concorrenza sleale, perso 35% valore" – Il video

06 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Si è tenuta a Roma la nuova tappa della mobilitazione della Coldiretti in difesa del Made in Italy, con un particolare focus sull'olio. Coldiretti denuncia l’aumento delle importazioni extra Ue di olio e nocciole, che deprimono i prezzi, aumentano il rischio frodi e mettono in crisi le imprese agricole italiane, chiedendo più controlli, trasparenza sull’origine e lo stop alle norme che “italianizzano” prodotti stranieri. Presenti all'evento il presidente Prandini e il presidente di Coldiretti Lazio Granieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

