Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Nordio: La riforma sulla giustizia non avrà e non deve avere effetti politici – Il video

06 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2026 “Questo referendum non è fatta né a favore né contro nessuno. Non è fatta, guai a voi pensarlo, per punire la Magistratura. E non è fatta per rafforzare il Governo, che non ne ha bisogno. Non abbiamo bisogno né di conferme né tantomeno di punizioni. È una riforma che non avrà e non deve avere effetti politici. Se dovessero prevalere i No rispetteremo con massimo rispetto la volontà popolare. Se dovessero prevalere i Sì, inizieremo subito il dialogo con la Magistratura” lo ha dichiarato il Ministro della Giusizia Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

2.

I soldi al nuovo partito di Vannacci, tra russi, americani e massoni

3.

Il marchio “Futuro Nazionale” è scaduto nel 2020: così Vannacci può usarlo per il suo partito. Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega: «Lo seguiamo»

4.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

5.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci