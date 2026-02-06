Scontri Torino, Bonelli (Avs): Su violenza politica Presidente La Russa non può ignorare suo passato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Ora vorrei fare un passaggio indietro nella storia. Era il pomeriggio di giovedì 12 aprile 1973. Quel giorno fu indetta una manifestazione del Movimento Sociale e del fronte della gioventù con l'obiettivo dichiarato di protestare contro la violenza della sinistra. Quella manifestazione fu vietata dalla Questura di Milano per gravi motivi di ordine pubblico. Scesero in piazza il Movimento Sociale e il fronte della gioventù. Ad aprire il cordone c'era Ignazio La Russa, Presidente del Senato, c'era Romano La Russa, attuale assessore. Ebbene, in quella manifestazione una bomba fu lanciata. Morì l'agente Antonio Marino. Ancora oggi noi ricordiamo quella memoria di quell'agente. Voi non potete dare lezioni a nessuno, perché non avete fatto i conti con la storia, vi è chiaro?” così il deputato Bonelli alla Camera. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev