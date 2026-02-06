Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Scontri Torino, Piantedosi: Chi partecipa a cortei con delinquenti rischia di favorire impunità – Il video

06 Febbraio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili, Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità” Così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

