Scontri Torino, Piantedosi: Feriti 108 agenti, la Digos prosegue le indagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Il bilancio degli incidenti è di 108 feriti tra gli operatori delle forze dell'ordine, di cui 96 della Polizia di Stato, 5 dei Carabinieri e 7 della Guardia di Finanza, all'esito di una primissima attività di indagine subito avviate e tutto rincorso sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. 3 persone sono state tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, tra di esse anche un 22enne che, dall'analisi dei filmati acquisiti, risulta aver partecipato proprio all'aggressione dell'agente di polizia e alla sottrazione al medesimo dello scudo e della maschera antigas, motivo per il quale il giovane è stato denunciato anche per rapina in concorso. Ai denunciati è stato altresì sequestrato materiale usato negli scontri come chiavi inglesi, coltelli, sassi e indumenti per il travisamento. Ovviamente proseguono le indagini della Digos di Torino finalizzate ad individuare e ad assicurare alla giustizia anche gli altri responsabili delle violenze” così il Ministro dell’Interno Piantedosi alla Camera. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev