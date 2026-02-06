Scontri Torino, Piantedosi: Ai manifestanti sequestrate anche chiavi inglesi, coltelli e sassi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. Tre persone sono state tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, tra di esse anche un 22enne che, dall'analisi dei filmati acquisiti, risulta aver partecipato proprio all'aggressione dell'agente di polizia e alla sottrazione al medesimo dello scudo e della maschera antigas, motivo per il quale al giovane è stato contestato anche per rapina in concorso. Ai denunciati è stato altresì sequestrato materiale usato negli scontri come chiavi inglesi, coltelli, sassi e indumenti per il travisamento. Ovviamente proseguono le indagini della Digos di Torino finalizzate ad individuare e ad assicurare alla giustizia anche gli altri responsabili delle violenze” così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev