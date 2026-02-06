Scontri Torino, Piantedosi: Solidarietà ad agenti feriti impegnati in difficilissimo compito – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Grazie Presidente, onorevoli deputati. Intanto vorrei partire consentitemelo innanzitutto esprimendo anche in questa sede a nome mio e di tutto il governo la solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri, grazie. Agli agenti rimasti feriti negli scontri sabato scorso a Torino e attraverso loro a tutti gli appartenenti alle forze di polizia impegnati nel difficilissimo compito di tutela dell'ordine pubblico” così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev