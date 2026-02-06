Tajani: L’obbiettivo è istituire una difesa comune UE – Il video

(Agenzia Vista) Novara, 31 gennaio 2026 “Ci vuole tempo, adesso abbiamo iniziato un percorso, una miglior collaborazione fra le forze armate dei diversi paesi del mondo e l'obiettivo dovrebbe essere quello di avere una difesa comune. Ce ne vuole, non tutti sono favorevoli, però l'obiettivo deve essere quello” lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani in un punto stampa al convegno "Ricominciare dalla politica: una proposta per costruire il futuro del Paese", organizzato da Rete Popolare e Circolo delle Imprese al Villaggio Azzurro-Novarello (NO). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev