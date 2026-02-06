Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Trump ad una giornalista di ABC News: Sei rumorosa, ABC fake news, una delle peggiori testate SOT – Il video

06 Febbraio 2026 - 20:46
(Agenzia Vista) Washington 30 gennaio 2026 “Perché stai facendo questo? Con chi sei? – Sono con ABC News. Sei una persona rumorosa. Molto rumorosa. Lascia che qualcun altro abbia una possibilità. Puoi rispondere alla domanda, perché stai facendo questo? ABC fake news. Avanti, continuo a chiamarti. Avanti, per favore. Avanti. ABC, tra l’altro, è davvero una delle peggiori” così ha dichiarato il presidente Trump. X White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

