Trump ad una giornalista di ABC News: Sei rumorosa, ABC fake news, una delle peggiori testate SOT – Il video
(Agenzia Vista) Washington 30 gennaio 2026 “Perché stai facendo questo? Con chi sei? – Sono con ABC News. Sei una persona rumorosa. Molto rumorosa. Lascia che qualcun altro abbia una possibilità. Puoi rispondere alla domanda, perché stai facendo questo? ABC fake news. Avanti, continuo a chiamarti. Avanti, per favore. Avanti. ABC, tra l’altro, è davvero una delle peggiori” così ha dichiarato il presidente Trump. X White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev