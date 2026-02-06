Vannacci lascia la Lega, ecco quando un mese fa rinnovò la sua fedeltà al partito – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. In un post sui social lo annuncia pubblicando il simbolo del nuovo partito Futuro nazionale. Matteo Salvini sui suoi canali social pubblica un video in cui l’ex generale, dal palco di Pontida, diceva “Io oggi sono qua, chi l'avrebbe detto due mesi fa, tre mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No, signori, sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Ancora ci credo e andremo avanti tutti insieme e non ci fermeranno”. Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev