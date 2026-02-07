Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio sulla SS 19 a Tiriolo (CZ) – Il video

07 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Catanzaro, 7 febbraio 2026 Durante i lavori di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta da una frana nel territorio di Tiriolo, nel Catanzarese, il personale Anas ha individuato un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata. Il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, dando avvio a un intervento congiunto che ha permesso di liberare in sicurezza l’animale. Il cane, di nome Giorgio, è stato soccorso e successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria. Concluso il salvataggio, le squadre Anas hanno ripreso le operazioni di ripristino della strada. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

