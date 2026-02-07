Schlein: "Possiamo vincere le prossime elezioni, infatti la destra vuole cambiare regole del gioco" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 "Possiamo essere orgogliosi dei risultati che abbiamo portato tutti nel partito, maggioranza e minoranza. Guardate la strada che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale in tutte le Regioni e tre anni a vedere i sondaggi indicare chiaramente che la partita per le prossime elezioni è già aperta. La nostra linea testardamente unitaria, dentro e fuori, ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito, maggioranza e minoranze, e che sono innegabili persino dalla destra. Non a caso una settimana fa un esponente di Fratelli d'Italia ha detto che la priorità adesso è cambiare la legge elettorale, perché con questa si pareggia. A un anno dal voto vogliono già cambiare la legge elettorale perché sanno che siamo competitivi. Possiamo vincere le prossime elezioni. E io sono convinta che il lavoro che ci aspetta vada esattamente in questa direzione. Non a caso vogliono cambiare le regole del gioco" così la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione nazionale del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev