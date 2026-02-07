Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Schlein: "Rispetto la minoranza ma la linea del partito è una sola" – Il video

07 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2026 “Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza della minoranza è un valore, il pluralismo è un valore, noi lo difendiamo. Ci sono stata anche in minoranza, in un tempo in cui purtroppo veniva sbeffeggiata. Io pretendo rispetto per tutti, soprattutto di chi ha una ide diversa dalla maggioranza. Il Pd ha ha una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d’accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l’idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna. Questo è fondamentale” così la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione nazionale del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

