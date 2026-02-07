Trump: Colloqui molto positivi su Russia-Ucraina e Iran, qualcosa potrebbe accadere – Il video

(Agenzia Vista) USA, 7 febbraio 2026 “Abbiamo avuto colloqui molto, molto positivi. Oggi abbiamo avuto ottimi colloqui riguardo alla Russia e all’Ucraina. Qualcosa potrebbe accadere. Allo stesso modo, abbiamo avuto colloqui molto buoni anche sull’Iran. L’Iran sembra voler fare un accordo con grande urgenza, ma non ha ancora chiaro quale dovrebbe essere questo accordo. Tuttavia, credo che l’Iran voglia davvero arrivare a un’intesa, e dovrebbe farlo. L’ultima volta ha deciso forse di non procedere, ma penso che oggi la percezione sia diversa. Vedremo quale sarà l’accordo: sarà diverso rispetto all’ultima volta. Abbiamo una grande armata, una grande flotta che si sta dirigendo in quella direzione. Sarà lì molto presto, quindi vedremo come andrà a finire” così Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. X White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev