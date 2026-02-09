Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Comunali Roma, Gualtieri: "Oggi lanciamo app per permettere ai cittadini di partecipare a programma" – Il video

09 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2026 "Che io mi ricandiderò per un secondo mandato è già noto. La notizia della giornata è che abbiamo lanciato uno strumento per coinvolgere di più i cittadini in questo processo, non solo in quella che sarà la campagna elettorale vera e propria, ma anche e soprattutto nell'elaborazione del programma, nella definizione delle priorità, in un dialogo anche più concreto sui temi in questo anno che ci porterà al voto. Quindi non solo uno strumento elettorale, ma uno strumento di ampliamento della partecipazione " così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell'evento "Con Gualtieri per Roma". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

