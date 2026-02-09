Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Fontana (Lombardia): "Bene dati, sul lavoro nostro modello funziona in ogni ambito" – Il video

09 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 09 febbraio 2026 "Ha fatto molto piacere quello che ha dichiarato, perché poi il Ministro Calderone ha sciorinato i numeri evidenziando come non si tratti di valutazioni soggettive, ma assolutamente oggettive. E' chiaro, l'assessorato funziona bene, l'assessore è molto determinato ed è la dimostrazione che il modello Lombardia funziona in tutti gli ambiti nei quali è messo alla prova" così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "La Lombardia ‘fa gol’" a Milano. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

