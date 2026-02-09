Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Giorno del ricordo, Abodi: "Occasione per rilanciare ricordo dell'esodo istriano e giuliano dalmata" – Il video

09 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2026 "Come Presidenza del Consiglio, abbiamo cercato di rendere costante nel tempo il ricordo dell'esodo giuliano dalmata, non è soltanto nel giorno del ricordo. Queste giornate devono essere soltanto un modo per rilanciare, un impegno che ci vede debitori nei confronti delle comunità istriane e giuliano dalmate per quello che hanno subito e soprattutto per l'oblio nel quale hanno vissuto per troppi anni. Lo abbiamo fatto in collaborazione appunto con il gruppo Ferrovie dello Stato, che ci ha messo a disposizione un treno, ma con tante altre iniziative che vedono coinvolte, oltre la Presidenza del Consiglio, anche il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Cultura, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, Rai in alcune delle sue principali articolazioni, l'Istituto Luce, e poi tutto quel patrimonio di associazionismo che ha coltivato nel tempo il ricordo" così il Ministro Abodi, presentando l'iniziativa del 'Treno del Ricordo' per il Giorno del Ricordo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

