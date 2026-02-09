Giorno ricordo, Tanzilli (Fs): "Troppi anni di oblio su chi dovette fuggire per restare italiano" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2026 "Le Ferrovie dello Stato non potevamo non accompagnare questo progetto, un progetto identitario e legato alla memoria che per troppo tempo è stata dimenticata. Nel Consiglio di Amministrazione di di Fs c'è una consigliera di origine istriana che dice di essere italiana due volte: primo, perché lo siamo nati, secondo, perché abbiamo scelto di rimanerlo. In queste poche battute c'è ricompreso tutto lo spirito del treno del ricordo, cioè persone che hanno in poche ore dovuto decidere di abbandonare la loro terra, le loro case, le loro attività, le loro amicizie e spesso anche altri familiari, pur di restare italiani" così il presidente di Ferrovie dello Stato Tommaso Tanzilli, presentando l'iniziativa del 'Treno del Ricordo' per il Giorno del Ricordo, insieme al Ministro Abodi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev