Il bacio di Luciano Spalletti alla giornalista di DAZN scatena il dibattito sui social: «È molestia» – Il video

09 Febbraio 2026 - 15:42 Ugo Milano
Nell'intervista post-partita, il tecnico bianconero ha dato un bacio sulla spalla alla giornalista per spiegare i problemi, a suo avviso, del Var

Sta facendo discutere l’intervista rilasciata da Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Lazio, finita 2-2. A far finire il tecnico bianconero su tutti i feed dei social non sono state le sue parole pronunciate sulla partita, ma il bacio dato sulla spalla della giornalista Federica Zille, un contatto utilizzato per spiegare i problemi del Var.

Il dibattito sui social

Zille preferisce non commentare l’episodio. Anzi, la giornalista precisa di non aver percepito il gesto come irrispettoso, lo giudica solo un tentativo un po’ goffo di esemplificare il discorso che stava facendo. Sui social, invece, sono in molti a criticare l’atteggiamento di Spalletti. «Ha chiesto se potesse darle un bacio, quindi non è molestia», scrive un utente su X prendendo le difese dell’allenatore toscano. «No, lei non ha detto sì», risponde un altro.

Il caso Rubiales

Ad alcuni, l’episodio tra Spalletti e Zille ha ricordato il precedente, probabilmente più grave, del famoso bacio di Luis Rubiales. Nel 2023, in occasione della consegna delle medaglie alle giocatrici della nazionale femminile spagnola di calcio dopo la vittoria nella finale della Coppa del Mondo a Sidney, l’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola diede un bacio sulla bocca in mondovisione a Jenni Hermoso. Per quell’episodio, Rubiales è stato condannato a 10.800 euro di multa e a un divieto di avvicinamento alla giocatrice spagnola.

