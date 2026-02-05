Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Totti torna alla Roma? Ranieri apre: «Non lo escludo. I Friedkin ci stanno seriamente pensando». Ma rimane il nodo del ruolo

05 Febbraio 2026 - 15:27 Cecilia Dardana
francesco totti roma
In un'intervista a Sky Sport Ranieri ha lasciato intendere che il dialogo è aperto e che le valutazioni sono in corso ai piani alti del club giallorosso: «Francesco può essere ancora molto utile al club»

A quasi sette anni dall’addio ufficiale, Francesco Totti e la Roma potrebbero ritrovarsi di nuovo dalla stessa parte. A rilanciare l’ipotesi è Claudio Ranieri, oggi senior advisor della proprietà Friedkin, che in un’intervista a Sky Sport ha confermato come l’idea di un ritorno dell’ex capitano non sia affatto tramontata. «I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma», ha spiegato Ranieri, lasciando intendere che il dialogo è aperto e che le valutazioni sono in corso ai piani alti del club giallorosso. Parole che riaccendono l’entusiasmo dei tifosi e riaprono una pagina rimasta in sospeso dal giugno 2019.

«Se vado via non è per colpa mia»

Quel giorno, nella conferenza stampa al Coni che sancì la fine del rapporto con la società, Totti chiarì la sua posizione con una frase rimasta simbolica: «Se vado via non è per colpa mia». Un riferimento ai contrasti con parte della dirigenza dell’epoca, sotto la gestione Pallotta. Da allora, nonostante i cambi societari, il ritorno non si è mai concretizzato. Ora però lo scenario è diverso. Ranieri non chiude a nessuna ipotesi: «Totti? Non escludo il suo ritorno. Ora voglio solo il bene della Roma», ha ribadito. Dopo 25 anni da calciatore e due da dirigente, per l’ex numero 10 potrebbe aprirsi una terza esperienza in giallorosso.

Il ruolo di Totti in un eventuale ritorno

Resta da capire con quale ruolo. L’ipotesi più accreditata è quella di un incarico tecnico e operativo, di collegamento tra squadra e società, ma anche con una funzione strategica legata alla visione sportiva, al mercato e alla costruzione della Roma del futuro. Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma una certezza sì: l’idea di rivedere Totti a Trigoria non è più solo nostalgia.

