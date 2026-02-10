Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Nancy Guthrie, l’Fbi diffonde le prime foto del rapitore. L’appello della conduttrice Nbc: «È ancora viva, ridatecela»

10 Febbraio 2026 - 20:04 Ugo Milano
fbi foto sospettato caso Nancy Guthrie
I filmati delle telecamere mostrano un uomo mascherato e armato. L'appello della figlia: «Crediamo che sia ancora viva»

Sembrano uscite direttamente da Arancia Meccanica le foto diffuse dall’Fbi nel caso di Nancy Guthrie, madre 84enne di Savannah Guthrie, conduttrice di Nbc. L’agenzia investigativa americana ha diffuso alcuni frame delle telecamere di sorveglianza, che mostrano un uomo mascherato e armato. Il sospetto Il sospetto ha in spalla uno zaino e indossa dei guanti quando viene fotografato davanti alla casa della madre a Tucson, in Arizona.

Il giallo della scomparsa

Nancy Guthrie, 84 anni, è scomparsa dalla sua casa a Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, dopo aver cenato a casa della figlia Annie, che abita in zona. «Lavorando con i nostri partner, a partire da questa mattina, le forze dell’ordine hanno recuperato queste nuove immagini, finora inaccessibili, che mostrano una persona armata apparentemente intenta a manomettere la telecamera alla porta d’ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa», ha scritto su X Kash Patel, direttore dell’Fbi.

L’appello della figlia: «Riportatela a casa»

Lunedì 9 febbraio è scaduto il secondo ultimatum che i presunti rapitori avrebbero fatto pervenire alla famiglia tramite il sito Tmz e una rete tv locale. Savannah Guthrie, in un nuovo accorato appello, ha chiesto al pubblico di dare una mano a ritrovare la madre. «Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa», ha implorato la giornalista di Nbc.

