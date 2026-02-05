Rapita la madre della conduttrice Nbc, l’appello di Savannah Guthrie: «Dobbiamo essere certi che sia viva» – Il video

La giornalista ha denunciato il rapimento della madre Nancy, scomparsa dalla sua casa di Tucson, in Arizona: «Abbiamo bisogno che torni a casa». Il messaggio di Trump

Un video-appello diffuso sui social ha fatto rapidamente il giro del web, arrivando fino all’attenzione del presidente Donald Trump. A lanciarlo è stata la conduttrice americana del programma televisivo Today della Nbc, Savannah Guthrie, che ha denunciato il rapimento della madre Nancy, scomparsa dalla notte di domenica dalla sua casa di Tucson, in Arizona. «Dobbiamo essere certi, senza ombra di dubbio, che sia viva e che siate voi ad averla in custodia», ha detto Guthrie in risposta alle segnalazioni di una possibile richiesta di riscatto. «Siamo pronti ad ascoltarvi. Vi preghiamo di contattarci», afferma la giornalista.

L’appello sui social

Affiancata dai fratelli Annie Guthrie e Camron Guthrie, la famiglia si è rivolta direttamente alla madre: «Mamma, se ci stai ascoltando, abbiamo bisogno che tu torni a casa, ci manchi», ha detto Annie Guthrie. Secondo l’ex vicedirettore dell’Fbi, sentito da Cnn, l’appello dei suoi tre figli è probabilmente finalizzato a stabilire un contatto diretto con i possibili rapitori.

L’intervento di Trump

Donald Trump, che negli ultimi giorni ha più volte ribadito il suo apprezzamento per la conduttrice, ha confermato che «sarà fatto tutto il possibile» per ritrovare la donna. «Ho personalmente dato ordine che TUTTE le risorse investigative federali siano a disposizione della famiglia e delle forze dell’ordine locali», ha scritto su Truth.