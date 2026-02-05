Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERIDonald TrumpInchiesteInformazioneSequestri di personaUSAVideo

Rapita la madre della conduttrice Nbc, l’appello di Savannah Guthrie: «Dobbiamo essere certi che sia viva» – Il video

05 Febbraio 2026 - 10:13 Alba Romano
embed
La giornalista ha denunciato il rapimento della madre Nancy, scomparsa dalla sua casa di Tucson, in Arizona: «Abbiamo bisogno che torni a casa». Il messaggio di Trump

Un video-appello diffuso sui social ha fatto rapidamente il giro del web, arrivando fino all’attenzione del presidente Donald Trump. A lanciarlo è stata la conduttrice americana del programma televisivo Today della Nbc, Savannah Guthrie, che ha denunciato il rapimento della madre Nancy, scomparsa dalla notte di domenica dalla sua casa di Tucson, in Arizona. «Dobbiamo essere certi, senza ombra di dubbio, che sia viva e che siate voi ad averla in custodia», ha detto Guthrie in risposta alle segnalazioni di una possibile richiesta di riscatto. «Siamo pronti ad ascoltarvi. Vi preghiamo di contattarci», afferma la giornalista.

L’appello sui social

Affiancata dai fratelli Annie Guthrie e Camron Guthrie, la famiglia si è rivolta direttamente alla madre: «Mamma, se ci stai ascoltando, abbiamo bisogno che tu torni a casa, ci manchi», ha detto Annie Guthrie. Secondo l’ex vicedirettore dell’Fbi, sentito da Cnn, l’appello dei suoi tre figli è probabilmente finalizzato a stabilire un contatto diretto con i possibili rapitori.

L’intervento di Trump

Donald Trump, che negli ultimi giorni ha più volte ribadito il suo apprezzamento per la conduttrice, ha confermato che «sarà fatto tutto il possibile» per ritrovare la donna. «Ho personalmente dato ordine che TUTTE le risorse investigative federali siano a disposizione della famiglia e delle forze dell’ordine locali», ha scritto su Truth.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

2.

«Abusò di me un’ora intera», parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni»

3.

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

4.

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

5.

Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files: «È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa»

leggi anche
famiglia trump scommesse maduro conflitti interesse
ESTERI

La famiglia Trump e il business delle scommesse: con il rapimento di Maduro c’è chi ha intascato 400mila dollari

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Questo filmato non c’entra con l’aggressione americana del Venezuela

Di Juanne Pili
CULTURA & SPETTACOLO

Billie Eilish ancora contro l’ICE: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case»

Di Gabriele Fazio
sergiu tarna ucciso venezia salvagno
ATTUALITÀ

L’auto scomparsa, il complice all’estero, la breve fuga a Siviglia: i punti che il vigile urbano Salvagno deve chiarire sull’omicidio di Sergiu Tarna

Di Stefania Carboni