Questo filmato non c’entra con l’aggressione americana del Venezuela

La scena riprende Tel Aviv

Circola in diverse condivisioni Facebook una clip dove si vedrebbero dei bombardamenti americani a Caracas in Venezuela, durante il blitz che ha portato alla cattura di Nicolàs Maduro. È vero che il Presidente venezuelano è stato rapito durante un’operazione militare che ha richiesto anche attacchi dal cielo, ma la clip in oggetto riguarda un altro contesto.

Per chi ha fretta:

Circola una clip dove si vedrebbero dei bombardamenti americani durante il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Maduro.

I fatti storici sul rapimento di Maduro sono confermati.

La clip però riguarda un attacco iraniano contro Tel Aviv risalente al giugno 2025.

Analisi

Le condivisioni in oggetto sui bombardamenti in Venezuela riportano la seguente didascalia:

Trump attacca Caracas e altre città . La Colombia: “Il Venezuela è sotto attacco” Il governo venezuelano, citato dalla Reuters, riferisce che esplosioni sono state registrate anche negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, oltre che nella capitale. È arrivata la prima dichiarazione ufficiale del governo del Venezuela, che condanna una “aggressione militare degli Stati Uniti”.

Bombardamenti a Caracas in Venezuela? No, erano gli iraniani contro Tel Aviv

Facendo una analisi per fotogrammi si può facilmente risalire alla clip originale, risalente al giugno 2025. Non c’entra il Venezuela. Il filmato mostra il bombardamento iraniano contro Tel Aviv:

Conclusioni

Il filmato in oggetto non corrisponde al blitz americano in Venezuela. Riguarda un attacco iraniano contro Tel Aviv. La clip risale infatti al giugno 2025.

