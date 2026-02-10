Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorno del Ricordo, Fontana: "Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia" – Il video

10 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "La Camera dei Deputati si unisce oggi al commosso ricordo dei tanti connazionali vittime dell'eccidio delle foibe e dell'esodo forzato dei giuliani, dei fiumani, dei dalmati e degli istriani nel secondo dopoguerra. La complessa vicenda del confine orientale costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia. Non possiamo dimenticare i tanti innocenti perseguitati dal regime comunista jugoslavo e dalla feroce repressione scatenata dalle milizie titine già nelle ore seguenti l'armistizio dell'8 settembre. A migliaia furono torturati, uccisi o infoibati, spesso ancora vivi, in un crescendo di crudeltà e di atrocità che lasciò per anni una lunga scia di sangue" così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, intervenendo alla Camera per la commemorazione dell'eccidio delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e istriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

2.

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

3.

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

4.

Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria»

5.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video