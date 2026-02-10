Giorno del Ricordo, La Russa: "Chiediamo perdono per oblio e ricordiamo perché non avvenga mai più" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Siamo qui non solo per ricordare, per tramandare, ma anche per rinnovare la nostra richiesta di perdono per il colpevole silenzio che ha avvolto e coperto queste voci per troppi anni. Oggi ricordiamo le vittime, ricordiamo il loro dolore, ricordiamo la vergogna perpetrata ai loro danni con i sassi lanciati nella stazione di Bologna contro quel treno che le riportava in Italia, per gli insulti gridati agli esuli e per l'oblio nel quale molti di loro lasciammo. Ricordare e tramandare un atto di verità, di amore e di giustizia che per fortuna non è stato più dimenticato, annullato. Un atto che dobbiamo compiere, come dicevo all'inizio, tutti i giorni, non solo per onorare la memoria, ma anche affinché simili tragedie non possano mai più avvenire" così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo alla Camera per la commemorazione dell'eccidio delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e istriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev