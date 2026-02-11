Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Bonelli (Avs): "Non abbiamo nulla a che vedere con la destra xenofoba di Vannacci" – Il video

11 Febbraio 2026 - 22:45
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Alleanza Verdi e Sinistra voterà 'no' a tutti gli ordini del giorno del gruppo, chiamiamolo così, di Vannacci, per un motivo molto semplice, perché dal punto di vista valoriale non abbiamo nulla a che fare con la destra xenofoba, che vuole in questo Paese dare lezioni valoriali e di coerenza. Non abbiamo nulla a che fare e devo dire che troviamo incredibile, è un messaggio veramente pessimo a chi oggi guarda la politica e penso ai giovani, quello che è accaduto, cioè pensare che la politica sia un autobus dove sali e scendi tranquillamente e senza porsi il problema di chi ti ha eletto, che francamente è un qualcosa che non accettiamo" così il deputato Bonelli di Avs, intervenendo in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno presentati dai deputati di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

