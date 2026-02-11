Decreto Ucraina, Magi (+Europa): "Fiducia apposta solo per nascondere discussioni nella maggioranza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Qual è il significato particolare di questa fiducia su cui oggi esprimiamo la nostra dichiarazione di voto contrario? Non è il significato politico che ha voluto dargli in quest'Aula ieri il Ministro Crosetto, cioè quello di chiamare le forze di maggioranza a un'assunzione di responsabilità ancora più chiara e ancora più netta su questo tema centrale. L'obiettivo di questa fiducia è l'opposto di quello dichiarato dal Ministro. L'obiettivo di questa fiducia attraverso il meccanismo che la fiducia causa di far decadere la discussione, il confronto e il voto su 14 emendamenti. In realtà quindi l'obiettivo di questa fiducia è l'opposto di un chiarimento, è nascondere. Tutta la discussione per come è stata affrontata dalla maggioranza su questo decreto è stata volta a nascondere le cose" così il deputato Riccardo Magi di +Europa intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia sul decreto Ucraina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev