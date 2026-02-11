Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Decreto Ucraina, Zanella (Avs): "Avete messo fiducia per nascondere terremoto in maggioranza" – Il video

11 Febbraio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Essendo, ovviamente, anche questa volta, a differenza di altri Paesi, l'elenco secretato in quanto documento classificato, non conosciamo la reale entità e la tipologia dei mezzi materiali e equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina. Paradossalmente, in virtù dell'ammendamento della Rega in Commissione estria, è stata fatta un'operazione prettamente nominalistica, togliendo dal titolo del decreto e dalla rubrica dell'articolo 1 la parola 'militari'. Ma cosa questo abbia comportato in termini concreti di forniture militari e non militari non ci è noto. Non siamo nel Copasir. L'ambiguità non sembra neanche aver funzionato, tra l'altro. Avete fatto un'inutile operazione. Visto il terremoto che ha colpito la maggioranza, oggi ne parlano tutti i giornali, ha costretto il Governo a porre la questione di fiducia, di nascondere il proprio fallimento e le insanabili fratture che attraversano la compagine di maggioranza" così la capogruppo alla Camera di Avs Luana Zanella, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia sul decreto Ucraina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

