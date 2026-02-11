Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Giorno del Ricordo, Giuli: “La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo" – Il video

11 Febbraio 2026 - 00:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica. La storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della la Seconda Guerra mondiale" così il Ministro Giuli, dopo aver visitato la mostra sugli esuli giuliano-dalmati e istriani in occasione del Giorno del Ricordo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

