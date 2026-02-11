Guerra Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Invio armi aiuta solo Zelensky, prolungando la guerra" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Siamo coerenti, a differenza di chi per una vita ha detto 'stop armi a Zelensky' e poi puntualmente ha votato a favore. Se avessero tolto gli aiuti militari, lasciando soltanto gli aiuti per la popolazione civile avremmo votato a favore. Perché per noi prolungare questo conflitto, che purtroppo è già deciso, non aiuta assolutamente il popolo ucraino, aiuta la posizione personale di un leader che non è più popolare nel suo Paese e che teme di andare alle elezioni che sono tuttora impedite grazie ad una legge marziale che è in vigore in Ucraina" così il deputato Sasso di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev