Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Invio armi aiuta solo Zelensky, prolungando la guerra" – Il video

11 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Siamo coerenti, a differenza di chi per una vita ha detto 'stop armi a Zelensky' e poi puntualmente ha votato a favore. Se avessero tolto gli aiuti militari, lasciando soltanto gli aiuti per la popolazione civile avremmo votato a favore. Perché per noi prolungare questo conflitto, che purtroppo è già deciso, non aiuta assolutamente il popolo ucraino, aiuta la posizione personale di un leader che non è più popolare nel suo Paese e che teme di andare alle elezioni che sono tuttora impedite grazie ad una legge marziale che è in vigore in Ucraina" così il deputato Sasso di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

2.

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

3.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

4.

Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato»

5.

Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video