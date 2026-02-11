Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Magi (+Europa): "Con ingresso dei Vannacciani ora in maggioranza ci sono putiniani dichiarati" – Il video

11 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Con l'ingresso di Vannacci e dei Vannacciani in maggioranza, ufficialmente a sostegno del Governo Meloni, ci sono dei filoputiniani espliciti. E quindi c'è una linea diversa su un tema centrale di politica estera: il sostegno all'Ucraina, che riguarda la sicurezza e il futuro dell'Europa" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

