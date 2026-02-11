Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Mattarella inaugura anno accademico a Trento: "Di fronte a barbarie importante diffondere cultura" – Il video

11 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Trento, 11 febbraio 2026 "In questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali De Gasperi ci parla ancora, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati nella vita internazionale, quella di elaborare, approfondire, sviluppare e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile, preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inauguruazione dell'anno accademico all'Università di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

