Milano Cortina, Giana (Ad Aspi): "Autostrade fondamentali per accoglienza e mobilità durante giochi" – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2026 "La storia recente del nostro Paese e lo sviluppo industriale del nostro Paese è strettamente collegato allo sviluppo delle infrastrutture autostradali. Con questa mostra abbiamo voluto ricordarlo offrendo uno spunto di riflessione importante. Anche oggi, anche in un evento importante globale come quello delle Olimpiadi, la capacità del nostro Paese di accogliere e di far muovere le persone è strettamente legata alla capacità nostra come autostrade di rendere un servizio sicuro ed efficiente. Questo è un elemento di riflessione che è il filo conduttore della nostra mostra, che invito tutti a visitare ed apprezzarne i contenuti anche storici fantastici" così Arrigo Giana, ad di Aspi, presentando la mostra Italia in Movimento, che racconta la storia delle autostrade italiane, allestita alla Triennale di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev