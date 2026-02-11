Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile" – Il video

11 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. E' stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto per telefono i suoi complimenti ad Arianna Fontana, Pattinatrice short track italiana che ha vinto l'oro alle Olimpiadi Milano Cortina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

