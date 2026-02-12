A 40 anni dall’avvio del Maxiprocesso presentato il libro “’U Maxi” di Piero Grasso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 A quarant’anni dalla prima udienza del Maxiprocesso, l’aula bunker dell’Ucciardone ha ospitato una giornata di memoria e riflessione dedicata a uno dei passaggi più rilevanti della storia repubblicana nella lotta alla mafia. In quello spazio simbolo, progettato all’epoca per accogliere centinaia di imputati e operatori della giustizia, si sono ritrovati alcuni dei protagonisti di quel processo senza precedenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev