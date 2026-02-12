Boccia: Le Br? "Nordio non riuscirà a riscrivere storia, spostano l'attenzione dai veri problemi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "Non le riuscirà di riscrivere la storia, Ministro Nordio. Ha mai sentito Berlinguer e altri dire quelle parole folli che lei oggi sta addebitando a pezzi di storia del nostro Paese? Le sue parole, Ministro Nordio, si confermano gravi e irresponsabili. Lei ha evocato le Brigate Rosse come se il nostro Paese stesse ancora in quelle condizioni. Noi respingiamo con fermezza qualsiasi accostamento. Tra il dissenso democratico e il fiancheggiamento della violenza, signor Ministro, c'è un terreno che non appartiene alla cultura costituzionale della Repubblica ed è per questo che voi volete cambiarla quella Costituzione. Evocare Brigate Rosse è stata non solo grave e istituzionalmente scorretta, ma è un richiamo ad una delle stagioni più drammatiche della nostra storia per le quali lei, da ex magistrato, dovrebbe sentire un brivido di vergogna. Un richiamo così non è neutro. Quando lo pronuncia un Ministro della Giustizia, contribuisce a definire il clima pubblico. Oggi il clima è già attraversato da tensioni forti per una campagna referendaria che il Governo ha trasformato in conflitto permanente. La sensazione è che vi sia un tale nervosismo dentro la maggioranza che fa spostare quotidianamente il dibattito su un terreno pericoloso" così il capogruppo al Senato al Pd Francesco Boccia, intervenendo in Senato in risposta al Ministro Nordio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev