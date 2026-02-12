Com’è morto James Van der Beek, gli ultimi giorni e le cure sospese. L’incubo sul futuro dei 6 figli: la reazione dei fan alla colletta per bollette e scuola

«Era pelle e ossa, voleva solo pace», ha raccontato al Daily Mail un amico dell'attore morto a 48 anni. La raccolta fondi lanciata dalla famiglia per i suoi sei figli e la moglie Kimberly

Da alcuni giorni James Van Der Beek era ricoverato in un hospice, dove è morto l’11 febbraio a 48 anni dopo una lunga malattia. All’attore, 48 anni, diventato popolare con la serie di Dawson’Creek era stato diagnosticato un tumore al colon-retto. «Non era più in cura da un po’ – ha raccontato un amico al Daily Mail – perché non c’era più nulla che i medici potessero fare: il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita». Le sue condizioni erano gravemente deteriorate: «Era pelle e ossa quando è morto ed era per lo più a letto perché era molto debole e non mangiava». Solo tre settimane prima della morte, Van Der Beek aveva pubblicato un video su Instagram in cui rifletteva sul significato del Capodanno, dicendo che «il momento di celebrare un nuovo inizio è la primavera».

La famiglia di Van Der Beek: moglie e sei figli nel ranch in Texas

L’attore lascia la moglie Kimberly, 44 anni, e sei figli di età compresa tra i 4 e i 15 anni: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. La famiglia viveva in un ranch vicino ad Austin, in Texas, dove si era trasferita nel 2020 dopo aver lasciato Los Angeles. Secondo la fonte citata dal Daily Mail, i familiari gli sono rimasti accanto fino alla fine: «Gli tenevano la mano ed erano lì per lui, ovviamente, ma è stato duro perché James era così malato, così debole». Il peso della perdita è enorme: «Ci sono lacrime ovunque e tutto ora ricade sulle spalle di Kimberly».

Le spese mediche per il tumore al colon-retto

Il tumore al colon-retto era stato diagnosticato nel 2023. Come riportato dal Daily Mail, le cure richiedevano visite quasi costanti e trattamenti dolorosi che avevano reso Van Der Beek incapace di lavorare. Il suo ultimo impiego stabile risaliva alla serie animata Disney Jr Vampirina, alla quale aveva partecipato dal 2017 al 2021. Per sostenere i costi delle terapie, l’attore aveva messo in vendita cimeli legati a Dawson’s Creek.

La raccolta fondi su GoFundMe

Dopo l’annuncio della morte, la moglie Kimberly ha aperto una pagina GoFundMe per «coprire le spese essenziali di vita, pagare le bollette e sostenere l’istruzione dei bambini». Sulla pagina della raccolta si legge che «durante la malattia, la famiglia ha dovuto affrontare non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie». La risposta dei fan è stata immediata: in meno di 12 ore sono stati superati il milione di dollari, con la cifra che al momento della stesura ha raggiunto un milione e ottocentomila dollari.

I messaggi dei fan per Dawson

Tra i commenti sulla pagina GoFundMe emergono messaggi da tutto il mondo, anche dall’Italia. «Ci hai sostenuto durante la nostra infanzia con la tua recitazione, ora tocca a noi sostenere te e la tua famiglia», scrive un donatore italiano. «Grazie per essere stato il mio Dawson», aggiunge un altro utente. La famiglia, come spiegato chiaramente nella pagina della raccolta, si trova ora senza risorse: «Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. Stanno lavorando duramente per rimanere a casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione».