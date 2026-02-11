Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
È morto James Van Der Beek, l’attore di «Dawson’s Creek» aveva 48 anni

11 Febbraio 2026 - 21:08 Alba Romano
James Van Der Beek morto
L'annuncio della famiglia sui social: «Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia». Nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all'intestino

James Van Der Beek, l’attore noto per Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. La famiglia ha annunciato la notizia con un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il nostro amato se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico», si legge nel post. Nel 2024, l’attore aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all’intestino.

Il ruolo di Dowson nella serie cult adolescenziale

James Van Der Beek si era fatto conoscere dal grande pubblico interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale Dawson’s Creek, andata in onda dal 1998 al 2003 e diventata un fenomeno generazionale. Nel corso della sua carriera aveva poi preso parte a numerosi progetti televisivi e cinematografici, dimostrando versatilità e ironia, e costruendosi un percorso artistico che andava oltre il personaggio che lo aveva reso celebre.

