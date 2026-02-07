L’attore Tim Busfield incriminato per reati sessuali su bambini in New Mexico

I pubblici ministeri hanno affermato in una dichiarazione giurata allegata alla denuncia originale che Busfield aveva toccato in modo improprio «due giovani membri del cast - due gemelli - mentre dirigeva la serie televisiva della Fox "The Cleaning Lady"»

L’attore Timothy Busfield, noto per i suoi ruoli in prima serata negli Stati Uniti in “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” e “Thirtysomething”, è stato incriminato venerdì 6 febbraio per reati sessuali su minori da una giuria popolare del New Mexico. Busfield è accusato di aver palpeggiato un bambino sul set di una serie televisiva che stava dirigendo e producendo. L’incriminazione prevede quattro capi d’imputazione. Ed è arrivata poco più di due settimane dopo che un giudice di un tribunale statale aveva ritenuto «neutrali» le prove precedentemente presentate contro di lui dai pubblici ministeri. Ordinandone la scarcerazione dalla custodia cautelare.

Le accuse a Busfield

Busfield, 68 anni, si è consegnato alle autorità il mese scorso ad Albuquerque. Quando è stato incriminato per la prima volta in una denuncia penale ha professato la sua innocenza, definendo le accuse contro di lui «bugie». I pubblici ministeri hanno affermato in una dichiarazione giurata allegata alla denuncia originale che Busfield aveva toccato in modo improprio «due giovani membri del cast – due gemelli – mentre dirigeva la serie televisiva della Fox “The Cleaning Lady”». Lo show è stato girato ad Albuquerque, la città più grande del New Mexico.

I gemelli, ora undicenni, hanno riferito che il presunto contatto si era verificato nell’arco di due anni, quando avevano 7 e 8 anni, durante le pause della produzione. Secondo la dichiarazione giurata, uno dei ragazzi ha riferito di aver sentito Busfield toccarsi ripetutamente le «parti intime» sopra i vestiti. Anche suo fratello ha riferito di essere stato toccato da Busfield, ma in modo meno specifico, si legge nella dichiarazione giurata.

«Non ho fatto nulla a quei bambini»

L’atto di accusa del gran giurì, che sostituisce la denuncia, contiene quattro capi d’imputazione per contatto sessuale con minore, un reato di terzo grado nel New Mexico. E si basa sulle accuse secondo cui Busfield avrebbe palpeggiato solo uno dei fratelli. Non contiene inoltre un’accusa generica di abuso su minore, come invece faceva la denuncia. Busfield, che era produttore esecutivo della serie e ha iniziato a dirigere gli episodi verso la fine della seconda stagione nel 2022, ha detto in una dichiarazione videoregistrata rilasciata prima del suo arresto il mese scorso: «Non ho fatto nulla a quei bambini». In tribunale il mese scorso, l’avvocato difensore Christopher Dodd ha descritto la madre e il padre dei ragazzi come truffatori che volevano vendicarsi di Busfield dopo che i loro figli erano stati sostituiti nel cast di “The Cleaning Lady”.

Chi è Tim Busfield

Dodd ha anche affermato che entrambi i ragazzi avevano negato di essere stati abusati sessualmente da Busfield quando sono stati interrogati per la prima volta da un agente delle forze dell’ordine. Un’udienza preliminare, in cui l’attore avrebbe dovuto dichiararsi colpevole, era fissata per il 16 febbraio, secondo Dodd. Busfield è noto soprattutto per i suoi ruoli televisivi in ​​prima serata come reporter della Casa Bianca nella serie drammatica politica della NBC “The West Wing”, andata in onda dal 1999 al 2006. E come dirigente di un’agenzia pubblicitaria nella serie corale della ABC degli anni ’80 “Thirtysomething”. È apparso anche nel film fantasy sul baseball del 1989 “L’uomo dei sogni”. È sposato con Melissa Gilbert, attrice ed ex presidente della Screen Actors Guild.