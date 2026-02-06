Eduardo Teodorani: il nipote di Agnelli negli Epstein Files

«Maestro (ma anche Padrone, ndr) noi aspettiamo la bambina dalle belle caviglie con un’altra buona amica a tua scelta!!!»

Eduardo Teodorani Fabbri, nato il 21 settembre 1965 da Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato morta centenaria il 26 dicembre, cugino in seconda di John Elkann ed ex top manager di Exor, Fiat, New Holland e Cnh International, scriveva spesso a Jeffrey Epstein. I files sono pieni dei suoi messaggi. Tra cui alcuni alquanto curiosi: «Master we wait the good ankle bambina with another good friend of your choice!!! Peninsula will be our party HQ tonight!». Ovvero, traduce Nicola Borzi sul Fatto: «Maestro (ma anche Padrone, ndr) noi aspettiamo la bambina dalle belle caviglie con un’altra buona amica a tua scelta!!! Stanotte Peninsula (l’hotel di New York, ndr) sarà il quartier generale della nostra festa!».

Eduardo Teodorani Fabbri

All’epoca Epstein era già stato condannato in Florida per adescamento e induzione alla prostituzione di minorenni. Qualche mese dopo questo messaggio, che risale al primo marzo 2019, il miliardario pedofilo finisce in prigione con l’accusa federale di traffico di minori. Per poi morire nel Metropolitan Correctional Center di New York nella notte del 10 agosto 2019. Teodorani compare 1.251 volte negli Epstein Files. I contatti erano incentrati su inviti a appuntamenti, feste e cene tra New York, Los Angeles, Roma, Parigi, Londra, i Caraibi e la Costa Azzurra. Ma c’erano anche gli investimenti immobiliari. Teodorani forniva a Epstein anticipazioni su edifici di lusso messi in vendita fuori mercato.

Il principe

Nei messaggi Teodorani racconta anche di un principe italiano che è «un collezionista di fighe». Ma anche lui ne scriveva: Teodorani a Epstein, primo ottobre 2011: “Domani pranzo con il mio amico Mark Getty pieno di figa”. Il 24 dicembre 2012 Epstein scrive a Teodorani “Vieni nei Caraibi?”. Nelle Isole Vergini statunitensi il pedofilo possedeva Little Saint James, detta “Epstein Island”, acquistata nel 1998. E ancora: il 25 marzo 2013 Epstein a Teodorani: “Stanotte?”, Teodorani: “Vengo verso la fine della settimana, sempre impegnato a Londra con una grossa acquisizione”, Epstein: “Ok Margueritte, Erika?”, Teodorani “Cerco di venire venerdì”.